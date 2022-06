Greg Yega grillé en train de prendre de la drogue ? Il réagit, "On m'a filmé à mon insu"

Greg Yega répond au bad buzz : "On m'a filmé à mon insu donc je trouve ça honteux et pathétique"

Alors que Maeva Ghennam avait réagi aux rumeurs de drogues, Greg Yega s'est à son tour exprimé sur cette nouvelle rumeur. "Apparemment, il y a des blogueurs qui veulent sortir une vidéo de moi d'il y a 10 ans. J'ai fait une soirée avec des amis et j'ai fumé quelque chose qui n'est pas bien. On m'a filmé à mon insu donc je trouve ça honteux et pathétique" a-t-il expliqué dans sa story Instagram.

"On veut me faire du mal" a assuré Greg, "Cette personne qui se reconnaîtra, il faut qu'elle regarde la vidéo et qu'elle constate que ça date d'il y a 10 ans. Oui, personne n'est parfait, oui, ça a été une erreur de jeunesse et la vidéo sort aujourd'hui parce que je suis connu. Le plus triste, c'est ça. C'était ma vie privée, ma vie d'avant". Peuchère.