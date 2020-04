Green Lantern : une série en préparation pour HBO Max, sans lien avec Arrow

On espère que vous n'êtes pas lassé par les super-héros car ils ne sont pas près de quitter nos écrans. Tandis que les salles de cinéma attendent avec impatience leur réouverture afin de pouvoir enfin nous proposer Black Widow, Wonder Woman ou encore Eternals, le monde des séries n'est pas en reste, que ce soit avec le Arrowverse (Flash, Legends, Supergirl...) ou le DC Univers (Titans, Doom Patrol). Et ce n'est pas terminé.

Le 27 mai prochain, HBO lancera HBO Max, sa propre plateforme de streaming qui sera à la fois composée des classiques de la chaîne culte (Game of Thrones, Les Soprano, Sex and the City), mais également de créations originales comme le reboot de Gossip Girl ou l'émission sur Friends. Et on ne parle même pas des films, documentaires ou émissions à venir.

Green Lantern aura sa série

Le rapport avec les super-héros ? C'est très simple, on y retrouvera également... Green Lantern. Alors que le Arrowverse semblait être sur le point de mettre en place un tel projet avec le personnage de Diggle (David Ramsey) dans un spin-off de Arrow, c'est finalement HBO Max qui devrait mettre en scène les aventures du membre de la Justice League. Une déception pour les fans du partenaire d'Oliver Queen ? Peut-être, mais pas pour les fans des comics.

Premièrement, HBO Max aura pour objectif d'attirer des abonnés sans salir l'image de marque d'HBO. Autrement dit, les projets bénéficieront d'un réel budget et d'un vrai soin du détail. Là où les séries du Arrowverse recyclent leurs décors, costumes et histoire, on devrait à l'inverse avoir ici le droit à une création 100% originale. Deuxièmement, cette série sera chapeautée par Geoff Johns - scénariste de talent chez DC que ce soit pour les comics ou pour les adaptations (Wonder Woman, Titans...), mais également par Greg Berlanti, l'homme derrière toutes les séries de super-héros actuelles chez DC. Green Lantern sera donc entre de bonnes mains.

Reste désormais à savoir qui rejoindra le casting et quelle histoire sera racontée à l'écran, mais on a enfin hâte de découvrir ce super-héros au centre d'un beau projet. A ce sujet, et pour l'anecdote, Johns et Berlanti étaient déjà derrière l'horrible film Green Lantern porté par Ryan Reynolds en 2011. Autant dire que le duo devrait tout donner pour effacer ses erreurs et ne pas se faire maudire une seconde fois par les fans.