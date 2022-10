Good Doctor saison 6 : un mort ? Une rupture ? Ce que l'on sait déjà sur la suite

Lim va-t-elle mourir ?

Commençons par LA question que tout le monde se pose : le Dr Lim va-t-elle mourir ? La réponse est non ! Dans l'épisode 1 de la saison 6, Shaun, Andrews (Hill Harper) et Glassman (Richard Schiff) vont tout tenter pour la sauver, alors même que le mari de Villanueva sera en fuite avec une arme à l'hôpital. Asher (Noah Galvin) va être retenu en otage mais tout va presque bien finir. Si le coupable sera tué par la police, Lim va se réveiller de son opération mais avec des séquelles : elle sera paralysée. Une chose qui va évidemment avoir des conséquences pour la suite puisque Lim va en vouloir à Shaun d'avoir pris seul des décisions importantes qui ont mené à sa paralysie.

>> Freddie Highmore (Good Doctor) est marié : qui est sa femme ? <<

Une rupture à venir

Alors que Shaun et Lea vont continuer à vivre le parfait amour, il y aura une rupture à l'hôpital. A la fin de la saison 5, Morgan (Fiona Gubelmann) recevait une offre pour un job à New York et décidait de l'accepter, malgré sa relation avec Park (Will Yun Lee). La prise d'otage va lui faire prendre conscience de ses sentiments pour le médecin mais ce dernier ne sera pas du même avis : il va rompre avec elle ce qui va, of course, créer des tensions.

Des nouveaux débarquent et des évolutions

Dans cette saison 6, Shaun et Alex Park prennent de nouvelles responsabilités puisqu'ils vont devenir titulaires et s'occuper des résidents. Et justement, deux nouveaux jeunes médecins vont débarquer à l'hôpital. D'un côté, on retrouvera le Dr Dannica Powell joué par Savannah Welch, une ancienne militaire qui a perdu sa jambe lors dans un accident. De l'autre, Brandon Larracuente jouera le Dr Danny Perez qui va taper dans l'oeil de Jordan (Bria Samoné Henderson).