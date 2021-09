Good Doctor saison 4 : Morgan Reznick et Alex Park en couple ? Voici la réponse

Après deux épisodes centrés sur la Covid-19, l'équipe de l'hôpital St Bonaventure a repris les consultations presque normalement dans la saison 4 de Good Doctor. Comme dans toute série médicale qui se respecte, il y a aussi des histoires d'amour au programme. Alors que Shaun (Freddie Highmore) et Lea (Paige Spara) débutent leur vie à deux, un autre duo va-t-il leur piquer la vedette ?

Morgan et Park se rapprochent dans Good Doctor

Dans Good Doctor, Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) et Alex Park (Will Yun Lee) sont un peu les meilleurs ennemis. S'ils aiment bien se taquiner et se mesurer l'un à l'autre, leur relation n'est peut être pas seulement amicale. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a des étincelles entre les deux médecins et ça va continuer dans la suite de la saison 4. Désormais, Morgan et Alex vivent ensemble et on peut (logiquement) se demander si cette colocation va avoir des conséquences sur le duo, comme peut être une histoire d'amour.

Vont-ils finir en couple ?

Si vous ne voulez pas attendre pour savoir si un rapprochement est au programme, PRBK est là. Attention, la suite contient des spoilers sur la suite de la saison 4 de Good Doctor.