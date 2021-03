Ghost of Tsushima adapté au cinéma : bientôt un film sur Jin par le papa de John Wick

L'été dernier, après des mois d'attente, Ghost of Tsushima débarquait enfin sur PS4. Un jeu vidéo développé par Sucker Punch aussi passionnant que magnifique, qui nous plongeait dans Japon féodal durant l'époque de Kamakura, et qui a rapidement été adoubé par les joueurs (plus de 6,5 millions d'exemplaires vendus), mais également par les professionnels. Et pour cause, en quelques mois seulement, il a déjà eu le droit à de nombreux prix, que ce soit lors des Game Awards 2020 ou British Academy Games Awards.

Ghost of Tsushima au cinéma

Un succès important qui a bien évidemment fait le bonheur de Sony, au point de taper dans l'oeil d'une certaine branche de l'entreprise. Ainsi, on vient de l'apprendre, à l'instar de Sonic et Tomb Raider ces dernières années ou encore Mortal Kombat prochainement, le jeu vidéo va être adapté en film.

Le projet n'en est qu'à ses débuts pour l'instant, il est donc trop tôt pour parler de casting et d'histoire précise, mais on sait déjà qui se placera derrière la caméra. Ainsi, Sony Pictures a choisi Chad Stahelski - l'homme derrière la franchise cinématographique John Wick, afin de mettre en scène cette incroyable histoire.

Un choix étonnant ? Oui, mais totalement validé par Nate Fox (Directeur artistique, Sucker Punch Productions). Dans une lettre ouverte, ce dernier a révélé que le réalisateur était en réalité l'homme de la situation pour nous en mettre plein les yeux à l'écran, "Jin est entre de bonnes mains. Chad Stahelski a créé quelque chose d'incroyable avec John Wick. Son esprit visionnaire et ses années d'expérience lui ont permis de réaliser des scènes d'action qui comptent parmi les plus mémorables de tous les temps. Si quelqu'un peut recréer toute la tension des combats au katana auxquels se livre Jin, c'est bien Chad Stahelski."

Vivement que les salles de cinéma rouvrent enfin leurs portes !