Gérôme Blois (Familles nombreuses, la vie en XXL) : Juliette opérée des tympans, il donne des nouvelles

La semaine dernière, toujours sur Instagram, Gérôme Blois avait poussé un coup de gueule suite à des critiques sur leur argent, alors qu'ils sont à la recherche d'une maison. "Parce qu'on a plus les moyens que d'autres, on n'a pas le droit d'être deg' parce que notre lave vaisselle et notre machine à laver claquent ? Au passage, on en a eu pour 1 000 euros ! Et 1 000 euros d'apport en moins pour la future maison qu'on aimerait acheter ! Mais comme on a plus les moyens que d'autres, on doit se réjouir de payer 2 euros le litre de gasoil ? Sérieux, certains me fatiguent. L'argent ne pousse pas dans les arbres malheureusement" avait-il déclaré.