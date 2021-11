Gantz : le manga adapté en film aux USA, le créateur n'était pas au courant

Gantz bientôt au cinéma ?

La semaine passée, Netflix dévoilait le casting de sa future série One Piece, tandis que cette semaine, la plateforme de streaming mettra en ligne la saison 1 de Cowboy Bebop, sa réinvention du cultissime anime de Shin'ichirō Watanab. Deux projets qui intriguent autant qu'ils inquiètent les fans, et qui ne marqueront pas la fin de cette mode qui consiste à voir Hollywood adapter la moindre oeuvre japonaise à succès.

Au contraire, c'est Deadline qui a dévoilé l'information au début du mois de novembre, Sony Pictures travaille actuellement sur l'adaptation au cinéma d'un film Gantz. Aucune date de sortie n'a encore été dévoilée et aucun acteur n'est à ce jour lié à ce projet inspiré du cultissime manga de Hiroya Oku (2000 - 2013), mais le site américain a tout de même révélé que le scénario devrait être écrit par Marc Guggenheim (co-créateur de la série Arrow), tandis que Julius Avery (Overlord) devrait être chargé de la réalisation.

Hiroya Oku surpris par le projet de film

De quoi comprendre que ce projet, qui est dans les cartons depuis déjà plusieurs années, avance enfin, mais également créer la stupeur du côté de... Hiroya Oku. Sur Twitter, le mangaka n'a en effet pas caché sa surprise en découvrant qu'un réalisateur serait aujourd'hui attaché à un tel film, "Je ne le savais pas. Je vois ça pour la première fois". Une confession (découverte par ANN) qui a logiquement étonné le public, ce qui a donc obligé le papa de Kei Kurono et Masaru Kato à préciser plus loin, "J'ai effectivement signé un contrat il y a longtemps, mais je ne savais pas que [ce projet] allait se faire".

On vous rassure tout de même, Hiroya Oku n'est pas contre ce film, "Je serai heureux s'il venait réellement à se faire". En revanche, sa déclaration n'est pas très encourageante. A l'inverse de Eiichiro Oda qui semble être impliqué sur la série live-action One Piece, tout porte à croire que le duo Guggenheim/Avery avance dans son coin vis-à-vis de cette adaptation, sans prendre le soin de demander conseil auprès du créateur de Gantz. Or, comme on a pu le découvrir par le passé (poke Death Note, Dragon Ball Evolution...), ça n'est jamais une bonne idée.