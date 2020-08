Game of Thrones saison 8 : Charles Dance (Tywin Lannister) n'est pas fan de la fin

L'acteur de Game of Thrones n'aime pas la fin

Le final de Game of Thrones est loin d'avoir fait l'unanimité, aussi bien auprès des fans que des acteurs de la série. Alors qu'Emilia Clarke était déçue de la fin pour Daenerys et Jon Snow, de nombreux internautes ont signé une pétition demandant à la production de tourner une nouvelle fin de GOT. Même Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) a récemment avoué avoir "presque failli signer" la pétition. Maintenant, c'est Charles Dance, alias Tywin Lannister, qui a confié à Pop Culture que lui non plus n'est pas fan de la fin de la série.

Alors que l'acteur a assuré ne pas avoir entendu parlé de la pétition, "s'il y avait une pétition, je la signerais" a-t-il lâché. Car même si son personnage Tywin Lannister est mort dans la saison 4, il a vu le show jusqu'à l'ultime saison 8. "Je veux dire, je l'ai vu. J'ai continué à regarder toute la série même après avoir été tué dans les toilettes. Parce que je pense que c'est une série fantastique, vous savez. J'ai eu beaucoup de chance d'y participer. J'ai adoré, il y avait des histoires où je voulais savoir ce qui allait arriver à ces gens !" a-t-il expliqué.

Charles Dance a ensuite révélé : "Je sais que le final a satisfait beaucoup de gens. Il a aussi déçu beaucoup de gens, et j'ai bien peur d'être dans ce dernier camp". Comme d'autres stars de Game of Thrones et de nombreux fans, il a donc détesté la fin.

Charles Dance préférait l'adaptation "des saisons précédentes"

Celui qui a interprété le père de Cersei, Jaime et Tyrion a souligné qu'il avait adoré l'adaptation des romans écrits par George R. R. Martin par David Benioff et D.B. Weiss (les deux créateurs de la série) pour "les saisons précédentes". Selon lui, c'est leur façon d'adapter les livres qui a fait de Game of Thrones un tel succès mondial. Mais "il a estimé que les derniers épisodes n'avaient pas assez de drama pour satisfaire l'histoire".

Puis, Charles Dance a ajouté : "Je pense que David et Dan ont placé la barre plus haut en ce qui concerne l'écriture de scénarios pour la télévision. (...) Ils sont phénoménaux. Et pour que tout cela finisse en comité, je me suis dit : 'Hmm, non'. Je dirais que j'ai été quelque peu dépassé".