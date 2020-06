Game of Thrones : pas de tome 6 avant 2021 ? George R.R. Martin donne des nouvelles des livres

En Amérique, le confinement est encore de rigueur dans de nombreuses régions. De quoi permettre à George R.R. Martin, l'auteur de la saga littéraire A Song of Ice and Fire (Game of Thrones en VF), d'enfin terminer l'écriture de The Winds of Winter, son sixième tome. Oui... et non.

Une écriture intensive et fatigante

Il le confie sur son blog, "Cette isolation forcée m'a aidé à écrire. Je passe de très longues heures chaque jour sur ce livre et je fais de très gros progrès. Hier, j'ai terminé un nouveau chapitre, trois jours après en avoir déjà terminé un et une semaine après en avoir terminé un autre". Malheureusement, cette situation commence sérieusement à l'user.

Alors que George R.R. Martin avait pris pour habitude de s'aérer l'esprit par instant en assistant à des conventions ou en participant à d'autres projets, ce confinement a logiquement mis fin à ces portes de sortie. Et l'écrivain de 71 ans l'avoue, il en souffre, "Je dois l'admettre, après 6 mois de pandémie, de confinement, de distanciation sociale, je commence à développer des signes de fièvre de l'enfermement". Le papa de Jon Snow le révèle, "J'ai parfois mes mauvais jours, ce qui me mine le moral, mais j'ai aussi mes bons jours, ce qui me soulage".

Le livre avance mais pas assez vite

A ce sujet, l'auteur précise également avoir profité de cette période particulière pour faire un point sur sa nouvelle façon d'écrire. Résultat ? Il se trouve moins efficace que par le passé et il en est le premier désolé, "J'aimerais que ces mauvais jours passent plus rapidement. Il y a bien longtemps, en 1999, quand j'étais plongé dans l'écriture de A Storm of Swords (l'intégrale 3 en France), j'avais une moyenne de 150 pages d'histoire écrites par mois. Je crains malheureusement de ne plus jamais pouvoir retrouver un tel rythme. Je n'arrive même pas à savoir comment je faisais". Oui, la vie d'un écrivain n'est pas toujours très marrante.

De fait, George R.R. Martin l'annonce avec regret, alors que ce sixième tome "sera un énorme livre" et même s'il est "heureux de voir la façon dont avancent les choses", il lui reste "encore beaucoup à faire". Aussi, là où il s'imaginait nous dévoiler ce livre cette année, il n'est désormais plus en mesure d'annoncer la moindre date, "Ça ne sera pas terminé demain et encore moins publié la semaine prochaine". Bref, rendez-vous en 2021.