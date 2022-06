François (Koh Lanta 2022) : sa victoire écoeure ses ex-collègues pompiers, "il n'a rien d'un héros"

Plutôt plat, voire chiant, ce Koh Lanta 2022 a bien plus fait parler à travers quelques anecdotes légères (coucou la capote pendant le confort) que pour l'aventure en elle-même. A part l'anti-héros Jean-Charles que les téléspectateurs rêvaient de voir gagner à l'arrache, les autres candidats n'ont pas vraiment marqué les fans du programme. A part peut-être François. Pas pour ses stratégies, sa force ou sa façon de cacher un collier entre ses fesses mais, malheureusement, pour un drame survenu bien avant son aventure.

Quelques jours avant le début de ce Koh Lanta 2022, on apprenait que le pompier avait été mis en examen pour homicide involontaire lors d'un incendie. Celui-ci a causé la mort d'un collègue, Jérémy Beier, et de graves blessures à plusieurs autres hommes. Un fait tragique que la prod de l'émission a découvert en même temps que le public.

L'avocat de François a défendu son client dans TPMP et notamment affirmé : "être mis en examen, c'est être présumé innocent. Il y a un tribunal médiatique qui essaie de se substituer à la justice et le problème de ce tribunal, c'est qu'il n'a pas de règle, surtout celle de la présomption d'innocence. Il ne la connaît pas". Pas de quoi calmer les anciens collègues de François, à l'image de Lucas Canuel, blessé lors de cet incendie et furieux de découvrir son ex-chef sur l'île.

"Le voir faire le beau a été une douleur"

De nouveau interrogé par la presse après la victoire de François, l'homme est toujours aussi dégoûté. Dans le dernier numéro du magazine Public sorti ce 24 juin, il affirme : "Koh Lanta a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le voir faire le beau a été une douleur. C'est humiliant pour nous". Il reproche d'ailleurs à celui qui a remporté 50 000€ de ne pas s'être exprimé sur ce qu'il allait faire de son gain : "on s'est dit que s'il gagnait, il donnerait son chèque à l'oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers". Toujours dans le magazine, il revient également sur les accusations de triche de François lors de l'orientation avec la balise : "il passe toujours entre les mailles du filet".

Même dégoût du côté de David Fontaine, lui aussi anciennement sous les ordres de François chez les pompiers de l'Hérault. Lui n'a carrément pas pu regarder ce Koh Lanta 2022 : "aller s'amuser pendant qu'on traîne nos séquelles et notre deuil, c'est trop dur pour les victimes" explique-t-il à Public. "Sa participation me donne la nausée. Pour moi, il n'a rien d'un héros !".

Le pompier se rappelle d'ailleurs avoir croisé François peu de temps après le retour d'aventure de celui-ci. Le trouvant très amaigri, il était loin de s'imaginer que c'était à cause de Koh Lanta : "j'ai cru qu'il était touché par l'accident et le procès à venir".

En attendant le procès en question, espéré par les deux hommes pour la fin d'année, François reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.