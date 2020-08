Fortnite n'est plus dispo sur Apple Store et Google Play : voilà pourquoi

Le jeu est supprimé de l'Apple Store et de Google Play

Fortnite, qui a atteint les 350 millions de joueurs, n'est plus dispo sur l'Apple Store et Google Play. Pour quelle raison ? Une grosse guerre a éclaté entre le célèbre jeu vidéo et les deux géants que sont Apple et Google. Tout a commencé ce jeudi 13 août 2020, quand Fortnite a ajouté une option qui permet aux gamers de faire des achats In-App directement depuis son site web, sans passer par Apple et Google (et donc sans payer leurs taxes).

"Aujourd'hui, Epic Games a pris la décision malheureuse d'enfreindre les règles de l'App Store, qui s'appliquent à tous les développeurs et sont conçues pour que le magasin soit sécurisé pour nos utilisateurs. En conséquence, Fortnite a été retiré du magasin" a ainsi annoncé Apple dans un communiqué envoyé à l'AFP (Agence France-Presse).

Idem pour Google, qui a déclaré dans son communiqué aussi relayé par l'AFP : "Fortnite reste disponible sur Android, mais nous ne pouvons plus le proposer sur Play parce qu'il enfreint nos règles". La multinationale a précisé que "pour les éditeurs de jeu qui choisissent de passer par le Play Store, nous avons des règlements cohérents, qui sont justes pour les développeurs et qui garantissent la sécurité du magasin pour les utilisateurs".

Fortnite a porté plainte contre Apple et Google

Epic Games, qui édite Fortnite, a réagi en attaquant d'abord Apple en justice. Le studio a porté plainte ce même jeudi 13 août 2020 devant un tribunal fédéral. Il est indiqué dans la plainte qu'Apple "est plus gros, plus puissant, plus enraciné et plus pernicieux que les monopoles d'antan" et Epic Games accuse la firme de Cupertino d'abus de sa position dominante et de pratiques "anticoncurrentielles".

"Apple impose des restrictions déraisonnables et illégales pour monopoliser les deux marchés" est-il aussi écrit dans la plainte, l'éditeur de Fortnite jugeant la commission de 30 % de "taxe tyrannique". "Apple est devenu ce contre quoi il pestait autrefois. Le monstre qui veut contrôler les marchés, bloquer la concurrence et étouffer l'innovation" est-il même ajouté.

Puis, Epic Games a aussi porté plainte contre Google. Mais là, c'est un peu plus compliqué de comprendre pourquoi. Car pour rappel, Fortnite est disponible sur Android, juste pas sur Google Play. Et c'est justement ce que l'entreprise de jeux vidéo demande à Apple. Mais le soucis serait ailleurs : Google interdirait les détenteurs de OnePlus et LG d'avoir Fortnite sur leurs smartphones en dehors du Play Store.

Tout semblait être prémédité

Apple avait déjà été attaqué sur le même sujet à plusieurs reprises. En juin 2020, la Commission européenne a même ouvert plusieurs enquêtes contre la société dirigée par Tim Cook qu'elle soupçonnait aussi de pratiques anticoncurrentielles. Mais Apple a souvent rappelé que ces commissions serviraient à protéger les applis et les utilisateurs des hackers.

Quant à Fortnite, beaucoup d'analystes comme Brian Fung de CNN pensent que tout cela serait prémédité. Le jeu vidéo aurait volontairement voulu être expulsé d'Apple Store et Google Play afin de lancer une campagne contre Apple et Google. La preuve ? Fortnite a dévoilé un court-métrage qui reprend le concept du teaser du Macintosh (pub de 1984). Le hashtag #FreeFortnite y est lancé contre le monopole d'Apple avec pour mission donnée aux joueurs : "Rejoignez le combat pour éviter que 2020 ne devienne 1984".