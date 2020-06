Florent (L'amour est dans le pré 2015) en couple, il s'affiche avec sa petite amie

Alors que les fans de l'Amour est dans le pré attendent la saison 15 avec impatience, un ancien participant a annoncé une bonne nouvelle : Florent est en couple ! Souvenez-vous, il était le benjamin de l'édition 2015, aux côtés de Claire, aujourd'hui maman. Il avait fini le tournage seul, après l'échec de ses relations avec Marine et Elodie, qu'il avait invitées chez lui. Si l'agriculteur picard, qui regrettait le montage le l'émission qui le faisait passer pour un pantouflard, participait au bilan en tant que célibataire, il se serait mis en couple avec une jolie blonde peu de temps après le tournage, une certaine Manon qu'il aurait rencontrée grâce à l'intermédiaire d'amis.

Florent en couple avec Manon depuis 5 ans ?

Si, selon Télé Star, il s'agit d'une "jolie blonde aux yeux bleus, férue d'équitation tout comme l'éleveur" originaire de Lille, l'éleveur de porcs n'a pas confirmé et est resté très discret sur leur relation... jusqu'à récemment. Alors qu'il a retrouvé d'anciens candidats de l'émission comme Pierre et Frédérique, il était en très bonne compagnie, comme on peut le voir sur les photos dévoilées par le célèbre couple : "Belles retrouvailles dans le Gers... quand l'agriculture est sans frontières, le nord rencontre le sud !!! La Picardie dans le pré Gersois avec notre petit Florent éleveur porcin et céréalier de la saison 10 en week-end en amoureux qui a fait une petite halte !!!". S'agit-il alors de la fameuse Manon ? L'agriculteur est-il en couple avec elle depuis 5 ans maintenant ?