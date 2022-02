Feria saison 2 : "Il doit y avoir une saison 2", les actrices réclament une suite pour la série Netflix

Les actrices de Feria : L'éclat des ténèbres veulent une saison 2 : "On a besoin d'un peu plus"

Actuellement dans le top 10 Netflix, il y a beaucoup de nouvelles séries : la saison 1 d'Au service du passé, la saison 1 d' All of Us Are Dead (avec une star de Squid Game), la saison 1 d'Archive 81, ou encore la saison 1 de Feria : L'éclat des ténèbres. La série espagnole suit deux soeurs (jouées par Carla Campra et Ana Tomeno) qui font des découvertes choquantes sur leurs parents... Une histoire entre thriller et horrifique.

Et si Feria plaît autant, c'est aussi grâce à leurs créateurs qui sont des spécialistes des rebondissements. La série Netflix a en effet été créée par Carlos Montero (créateur d'Elite et Après toi, le chaos) et Agustín Martínez (écrivain qui a notamment sorti La mauvaise herbe). Les 8 épisodes se terminent par un gros cliffhanger dans le final. Du coup, avec cette fin, beaucoup espèrent une saison 2.

A commencer par les actrices principales de Feria : L'éclat des ténèbres : Ana Tomeno et Carla Campra. Elles se son confiées à SensaCine sur leur envie de faire une suite. "C'est un final qui vous laisse la bouche ouverte, avec l'envie de traverser l'écran et de dire : 'Voyons voir...'. Il doit y avoir une deuxième saison" a avoué Carla Campra. Ana Tomeno a confirmé : "Il doit y avoir une deuxième saison, à 100%". Parce que la fin saison 1, "je pense qu'elle vous laisse sur votre faim et qu'elle a un fort impact", donc "on a besoin d'un peu plus".

D'autres acteurs du casting espèrent aussi une saison 2 pour la série Netflix

D'autres acteurs au casting de Feria : L'éclat des ténèbres espèrent aussi qu'une saison 2 verra le jour. Ernest Villegas (qui incarne Pablo) et Isak Férriz (qui joue Guillén) ont ainsi expliqué au même média vouloir une suite. "Je pense que cela nous est arrivé à tous. Vous voyez la fin de l'épisode 8 et vous vous dites : 'OK, j'en veux plus'" a déclaré Ernest Villegas .

"La fin est brutale. Des deux côtés : pour Eva et Sofía" a reconnu Isak Férriz, avant d'ajouter avec humour : "Si les gens ont accroché et que Feria n'a pas de saison 2, les gens se désabonneront de Netflix".