Fear Street : une partie 4 possible ? Kiana Madeira (Deena) donne des infos

Fear Street, la trilogie : la bande-annonce officielle Netflix

La saga Fear Street, inspirée des livres de Robert Lawrence Stine, a été pensée en trois parties pour Netflix : 1994, 1978 et 1666, mais une partie 4 est-elle possible ? Les aventures de Deena, Josh, et C. Berman sont-elles réellement terminées ? La plateforme n'a malheureusement rien annoncé à ce sujet. En revanche, Kiana Madeira a donné des infos sur une potentielle suite.

