Fast and Furious : la famille de Paul Walker a donné son accord pour que la franchise continue

Le décès de Paul Walker durant le tournage de Fast and Furious 7 aurait bien pu marquer la fin de la célèbre saga. Alors que les fans attendent de découvrir Fast and Furious 9 dont la sortie a été repoussée d'un an suite à la crise liée au Coronavirus, Tyrese Gibson a révélé que les proches de l'acteur décédé ont donné leur accord pour que la franchise se poursuive sans le personnage Brian O'Conner.