Fast and Furious 9 : le fils de Vin Diesel au casting avec un rôle spécial

Tournage en famille pour Vin Diesel

A force de répéter dans la saga Fast & Furious que la "famille c'est sacré", qu'il n'y a "rien de plus important que la famille" - ce qui permet régulièrement à Dom d'émouvoir le public et de détourner son attention vis-à-vis des incohérences dans les scénarios, ce n'était qu'une question de temps avant que Vin Diesel, son interprète, ne mette ce mantra en pratique.

D'après les informations de TMZ, le comédien aurait en effet organisé une petite réunion familiale à l'occasion de Fast and Furious 9, attendu cette année au cinéma. Le tabloïd le révèle, c'est Vincent Sinclair - son fils de 10 ans, qui aurait décroché un petit rôle dans ce nouvel épisode.

Quand le fils incarne le père

On vous rassure tout de suite, à priori l'enfant de Vin Diesel ne devrait pas se retrouver au centre des nouvelles courses-poursuites spectaculaires. Au contraire, sans grande surprise, il devrait simplement incarner la version jeune de Dom lors de nouveaux flashbacks centrés sur son enfance. De quoi ainsi favoriser la crédibilité des scènes avec une certaine ressemblance (voir ci-dessous), mais également faire un petit malheureux.

Et pour cause, la version jeune de Dom était déjà apparue à l'écran lors de Fast and Furious 7 sorti en 2015. Or, à l'époque, le personnage avait été incarné par un véritable comédien : Alex McGee. Hollywood, cet univers impitoyable.

Toutefois, sachez que si Vincent Sinclair a pu bénéficier de son statut de "fils de" pour obtenir un rôle, ça ne lui a pas suffi pour négocier un énorme salaire. Selon TMZ, il n'aurait ainsi touché "que" 1 000 dollars (brut) par jour de tournage, bien loin du cachet de 20 millions de dollars de son paternel obtenu lors du précédent film.