Fast and Furious 9 : fin de la saga, son fils au casting... Vin Diesel se confie (Interview)

Alors que Fast and Furious 9 dynamite nos salles de cinémas, Vin Diesel se tourne déjà vers Fast 10, un film en deux parties qui marquera la fin des aventures de Dom Toretto et de sa "famille". Mais pas forcément de l'univers Fast. "On réfléchit à développer la franchise avec d'autres films et des spin-offs" nous a expliqué le réalisateur Justin Lin. "Cet univers est tellement riche et Vin veut en faire quelque chose à la Marvel".

D'ici là, que va-t-il advenir de Brian O'Conner ? Le sort réservé au personnage incarné par Paul Walker inquiète les fans. On a demandé à Vin Diesel et à Tyrese de Gibson de les rassurer. Ils nous ont répondu et c'est en vidéo ci-dessus.

"On connait déjà la fin"

Justin Lin le réalisateur nous le confie : "Vin connait la fin de la saga. Mais le chemin pour y parvenir sera incroyable". "Si Vin connait la fin, ce n'est pas notre cas" nous certifie Ludacris aka Tej Parker. "Chaque scénario est une surprise pour nous autres. Quand j'ai vu que l'on allait dans l'espace pour Fast 9, j'ai d'abord cru à une blague. Puis je me suis dit "on va battre Tom Cruise, Richard Brenson et Elon Musk". Et on a été les premiers". On ne vous en dira pas plus pour ne pas spoiler mais effectivement les voitures volent cette fois-ci.

Le fils de Vin Diesel en jeune Dom

Si Meadow Walker, la fille de Paul Walker très proche du cast du film, pourrait apparaître dans les prochains films, c'est le jeune fils de Vin Diesel, Vincent Sinclair, âgé de 8 ans au moment du tournage, qui a décroché un rôle dans cet épisode. Et pas n'importe lequel puisqu'il incarne Dom jeune.

"Justin (Lin réalisateur) sans me le demander a décidé de caster mon fils, alors âgé de huit ans, pour jouer Dom jeune." raconte Vin Diesel. "Il travaillait le même jour que moi. Et je me souviendrais toujours du moment où je suis rentré à la maison ce jour-là. Mon fils souriait. Parce qu'il voyait son père être de retour. Parce que toute la journée sur le tournage, il n'était pas avec son père. Il était avec Dom Toretto. Et je n'oublierai jamais à quel point ce moment a été touchant.... Même si le monde a adopté Fast et Dom Toretto, il voulait son père à la maison. C'était un moment spécial."