Familles nombreuses : "Une noyade ça ne fait pas de bruit"... Une tribu au bord du drame !

Cet été, l'émission Familles nombreuses la vie en XXL n'est plus diffusée sur TF1, mais les tribus continuent de partager leur quotidien hors-norme sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Amandine Pellissard a indiqué qu'elle était fâchée avec sa soeur. De son côté, Camille Santoro a répondu aux rumeurs de grossesse.

Ce jeudi 28 juillet 2022, c'est Héloïse Weiner qui a inquiété ses fans en story Instagram en indiquant que la tribu était passée très proche d'un drame. En effet, la mère de famille a expliqué que sa fille, la petite Iris, avait failli se noyer. "Iris a failli se noyer ce matin, alors qu'on était deux adultes à surveiller la piscine. Elle était déjà sortie [de l'eau] mais a voulu y retourner en oubliant de remettre ses brassards" a raconté celle qui a récemment accouché de son septième enfant.

"Une noyade ça ne fait pas de bruit"

Mais heureusement, les parents ont pu agir à temps et sauver la fillette de 3 ans. "On l'a vue tout de suite et on a pu la récupérer à temps, mais petit rappel très important. Les incidents piscine ça se passe en quelques secondes et une noyade ça ne fait pas de bruit. Soyez vraiment vigilants et à 100% concentrés si vous êtes de mission surveillance baignade", précise Héloïse.

Plus de peur que de mal, donc, puisque la maman qui a recadré ceux qui jugent les vêtements de son fils a donné des nouvelles rassurantes de la petite Iris. "Iris va très bien, on l'a tous félicitée d'avoir mis la tête sous l'eau en mode 'tout est sous contrôle', et bien sûr on lui a rappelé (calmement) de bien mettre ses brassards quand elle veut aller à la piscine", conclut Héloïse Weiner.