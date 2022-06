Familles nombreuses : une maman pose nue et dévoile un photoshoot ultra sensuel

Découverte dans l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL, diffusée quotidiennement sur TF1, la tribu Orgeval a rapidement été adoptée par le public grâce à sa fabuleuse histoire, portée notamment par l'adoption de la jeune Noée, mais également grâce à son naturel. En effet, comme on peut régulièrement le découvrir sur les réseaux sociaux, les membres de cette famille pas comme les autres sont aussi attachants que vrais.

Louise Orgeval pose nue

Et alors que Louise Orgeval, la jeune mère de famille, ne cache jamais rien à ses abonnés, que ce soit les choses positives comme nettement moins joyeuses, elle vient cette fois-ci de surprendre tout le monde à travers le nouveau défi dans lequel elle s'est lancée. De quoi s'agit-il ? Sur Instagram, la femme de Kévin a dévoilé qu'elle venait de poser totalement nue devant un objectif.

"Âmes prudes et médisantes s'abstenir. La nudité est comme une voix blanche, elle ne signifie rien et nous transperce précisément pour cette raison. Les corps rendus à eux-mêmes, montrés pour eux-mêmes, restent les plus purs, a-t-elle ainsi écrit en légende, visiblement inspirée par ce photoshoot très spécial. Saisissons cet été, dénudons-nous de nos surplus inutiles et faisons le pari réjouissant de la surprise, ouvrons nos coeur aux merveilles et sourions à la vie."

Un enthousiasme rafraichissant et communicatif. Il faut dire que le résultat est particulièrement réussi. Sur les trois photos mises en ligne sur son compte à voir ICI, on assiste notamment à un joli travail sur le noir et blanc, mais également sur les ombres avec une sublime image (la deuxième) qui ne montre rien mais dévoile des courbes de façon sensuelle.

On ne sait pas si Louise Orgeval a déjà prévu de nouvelles photos du genre, mais l'institutrice - qui s'assume plus que jamais, a lancé un défi bien-être à ses abonnés : "Et vous, pourriez-vous vous dénuder entièrement devant l'objectif pour capter la vérité et la pureté de votre âme? Osez être vous même quoi qu'en disent les autres".