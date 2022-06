Familles nombreuses la vie en XXL : les Dunand annoncent une terrible nouvelle, "la grossesse s'est arrêtée"

Depuis le mois de juillet 2020, Familles nombreuses la vie en XXL cartonne sur TF1. Les tribus sont aussi des stars des réseaux sociaux et plusieurs mamans comme Camille Santoro ou Amandine Pellissard sont devenues influenceuses. Laëtitia Prochenchère aimerait d'ailleurs beaucoup suivre leurs traces. Très présentes sur Instagram, les familles partagent tout de leur vie : aussi bien leurs joies, comme les Jean Zéphirin, qui ont annoncé la naissance de leur huitième enfant, que leurs peines.

"Aurélie était enceinte de neuf semaines..."

En effet, ce jeudi 1er juin 2022, les Dunand, qui ont intégré l'aventure en octobre 2021 en compagnie de cinq autres familles, ont annoncé une terrible nouvelle en story. "Bon, et bien, ça y est... on est sortis de notre rendez-vous. On aurait aimé vous annoncer une bonne nouvelle mais, voilà, la vie en a décidé autrement..." a déclaré difficilement Aurélie, la maman.

"Aurélie était enceinte de neuf semaines et puis on a fait trois échographies parce qu'il y a un moment où il y a eu un petit souci. On était allé aux urgences car il y avait eu des saignements" continue son mari Cédric, avant qu'elle reprenne la parole : "Et puis là, c'était la troisième échographie... et ils se sont aperçus que ça ne se développait pas du tout normalement et qu'il n'y avait pas de battements cardiaques non plus. Voilà, la grossesse s'est arrêtée. Du coup, il va falloir qu'à partir de demain je prenne des cachets pour évacuer tout ça... et voilà. Je suis dégoûté de la vie. Franchement, on y a cru, même si j'ai eu des saignements en début de grossesse. C'est pour ça que j'étais suivie aux urgences régulièrement".