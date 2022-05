Familles nombreuses la vie en XXL : Les Bambara quittent le programme, et pas par envie

Depuis plusieurs années, les téléspectateurs peuvent suivre le quotidien hors norme des tribus de Familles nombreuses la vie en XXL sur TF1. Chaque saison, des clans partent et arrivent dans le programme. En mars dernier par exemple, en plus du retour des Santoro, six nouvelles familles ont intégré l'aventure. Mais ce jeudi 19 mai 2022, on a appris qu'une tribu était sur le départ. En effet, Rofrane Bambara a expliqué qu'elle n'apparaîtra plus dans l'émission. L'annonce sera faite officiellement dans l'épisode diffusé sur TF1 ce vendredi 20 mai. Mais, alors qu'elle venait de voir les images de son départ en avance, la maman de quadruplés n'a pu s'empêcher de partager son ressenti en story.

"J'en ai pleuré"

"On est un peu au ralenti nous, depuis que j'ai eu des problèmes de santé. On a besoin de fermer les portes de chez nous", a expliqué celle qui a révélé son budget vêtements hallucinant pour ses quadruplés. Un épisode visiblement riche en émotions : "Ça m'a fait bizarre de nous voir dans cette période qui a été vraiment éprouvante et de réaliser vraiment tout ce qui avait changé. J'en ai pleuré" a-t-elle révélé.

En effet, les Bambara n'ont pas été épargnés par les soucis de santé. Leurs fils ont d'ailleurs déjà été rejetés par un chirurgien à cause de l'émission. Mais c'est surtout la santé de la maman qui pose problème. Rofrane a été atteinte d'une grippe qui lui a fait des lésions au cerveau. "Une simple grippe est venue striker notre fin d'année, j'ai fini hospitalisée avec une perte de mobilité du côté droit puisque une simple grippe m'a laissée des lésions au niveau du cerveau. Et oui une SIMPLE grippe, c'est quand même dingue qu'en 2021 on ne soit pas informé de la gravité d'une simple grippe. Pour moi, jamais je ne pensais me retrouver dans cette situation pour une grippe" avait-elle expliqué en janvier dernier.

On espère que tout se passera bien pour la famille et qu'on les reverra très bientôt sur nos écrans.