Famille nombreuses : "harcèlement, mépris, violence", une tribu refuse de revenir dans l'émission !

Si Amandine Pellissard et sa famille semblent avoir pris goût à la télé au point d'obtenir leur propre émission, tous les participants de Familles nombreuses la vie en XXL n'ont pas aussi bien vécu ce passage à l'écran.

Comme elle le raconte sur Instagram, Céline Saffré et sa tribu de 10 enfants, et actuellement enceinte d'un petit garçon, a refusé de faire son retour dans l'émission de TF1. Pourtant, elle et les siens ont beaucoup aimé participer à cette aventure. "Les tournages se passent à merveille avec des équipes toujours super bienveillantes et à l'écoute. Nous sommes ravis de vivre cette merveilleuse aventure, les enfants s'attachent aux différentes équipes, on crée du lien... C'est tellement fort en émotion" témoigne-t-elle dans un premier temps.

"Qui de nos jours accepterait de vivre ça au quotidien ?"

Mais alors pourquoi avoir dit non à un retour dans Familles nombreuses ? Tout simplement à cause des haters devant leur télé, et surtout sur les réseaux. Avec la médiatisation, tout bascule. Elle découvre alors la méchanceté gratuite : "nous tombons dans un monde irréaliste ou le mot bienveillance n'existe quasi plus et est vite remplacé par le mot harcèlement, mépris, violence... et j'en passe. Dans quel monde vivons nous... Qui de nos jours accepterait de vivre ça au quotidien ??? Pas notre famille. Il faut le vivre pour le croire et réaliser la violence de la chose... Nous sommes dans un monde de fou et on se demande au quotidien comment l'humain peut devenir aussi ignoble... Nous protégeons nos enfants du mieux que nous pouvons (aucun d'entre eux n'a les réseaux sociaux) mais nous savons que les commentaires des haters s'ébruitent très vite".