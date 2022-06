Familles nombreuses : le comportement des Jean Zéphirin choque les internautes, "Ils font pitié"

Les Jean Zéphirin veulent déménager. Mais pas facile pour Raoudha et Stéphane de trouver le logement idéal quand on a déjà 8 enfants. Surtout que les deux amoureux ont récemment déclaré qu'ils souhaitaient en avoir 10 ! Dans l'épisode de Familles nombreuses la vie en XXL diffusé ce mardi 28 juin 2022, les caméras de TF1 les ont suivis dans leur recherche. Pour l'occasion, la tribu au grand complet était réunie pour une sortie à Nice à la recherche d'une agence immobilière. Toute la (petite) troupe a pris le bus et est arrivée devant une agence malheureusement fermée. Les membres de la famille ont donc repris leur recherche et ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Le couple qui s'est marié en novembre dernier et leurs enfants se sont donc retrouvés à 10 dans une agence !

Les téléspectateurs en colère