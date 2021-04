Falcon et le Soldat de l'Hiver : John Walker bientôt de retour dans d'autres projets du MCU ?

La fin de Falcon et le soldat de l'hiver a peut-être officialisé Sam Wilson comme nouveau Captain America au sein du MCU (ce qui, au passage, était déjà censé être le cas depuis Avengers Endgame...), mais cela ne signifie pas pour autant que l'histoire de John Walker, son court prédécesseur, est terminée. On a pu le découvrir dans l'épisode 6 de la saison 1, le personnage a eu le droit à une nouvelle transition en tant que U.S. Agent, chaperonné cette fois par la mystérieuse Valentina (Julia Louis-Dreyfus).

John Walker bientôt de retour ?

De quoi comprendre que l'on reverra donc cet anti-héros dans de futures créations Marvel ? En tout logique, on serait tenté de répondre "oui", d'autant plus que Valentina est censée revenir plusieurs fois dans le MCU façon Nick Fury, afin de compléter son projet personnel dont John Walker semble être le fer de lance. Néanmoins, Wyatt Russell - son interprète, a étonnement confessé n'avoir aucune idée de ce qui pourrait ou non lui être réservé à l'avenir.

A l'occasion d'une interview accordée à Vanity Fair, le comédien a tout simplement confié, "La façon dont j'ai approché ce rôle chez Marvel, c'était en mode 'C'est la dernière fois que tu fais ça'". De fait, même si la série tease clairement un retour de U.S. Agent au cinéma ou dans de nouvelles séries sur Disney+ (autrement, quel aurait été l'intérêt de présenter son costume ?), il ne sait pas du tout ce que les producteurs ont en tête à l'heure actuelle, "Marvel opère d'une façon assez cool, puisque les producteurs ne prennent aucune décision avant de voir ce qui fonctionne. Et forcément, je ne fais partie d'aucun de ces groupes de décideurs".

Une place de méchant dans le MCU ?

Quoi qu'il en soit, en cas de réel retour du personnage sur nos écrans, on peut déjà s'attendre à quelques surprises le concernant. Alors que la fin de la saison 1 de Falcon et le Soldat de L'hiver nous laissait penser que John Walker était du côté des gentils, comme c'est le cas dans les comics (poke le sauvetage des otages, son approbation envers Sam...), Wyatt Russell n'a pas démenti une inquiétante théorie des fans.

Ainsi, selon certaines personnes, le projet secret de Valentina serait la création d'une équipe de super-vilains intitulée The Thunderbolts. Rien de surprenant quand on sait que cette héroïne est basée sur le personnage de Madame Hydra, dont ses origines pourraient potentiellement être dévoilées dans le film Black Widow. Or, Wyatt Russell l'a confié, John Walker pourrait véritablement se laisser convaincre/piéger par elle, "A la fin de la série, il évolue d'une façon assez dangereuse..."

Il faudra bien évidemment attendre, au mieux, la sortie de Black Widow pour avoir quelques pistes sur le futur, mais ça s'annonce fascinant.