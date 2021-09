Fairy Tail de retour : le spin-off 100 Years Quest adapté en anime

L'histoire de Fairy Tail toujours en cours

En juillet 2017, Hiro Mashima a mis un point final à l'histoire de Fairy Tail après 11 ans d'existence et 63 tomes (publiés par Pika Edition). La fin d'un énorme chapitre dans le monde du manga qui a marqué toute une génération de lecteurs, mais qui n'a, en réalité, pas duré très longtemps. Et pour cause, un an plus tard seulement, Mashima s'est associé au dessinateur Atsuo Ueda afin de créer Fairy Tail: 100 Years Quest, un spin-off.

De quoi s'agit-il ? Ce nouveau manga, toujours en cours aujourd'hui (le tome 9 sera publié le 29 septembre 2021 en France), fait directement suite à l'histoire principale. Ici, "Natsu, Lucy, Happy et les autres décident de relever le défi de la 'Quête de 100 ans' proposée par le fondateur de la première guilde !" Une nouvelle aventure aussi folle que dangereuse, qui n'a à ce jour jamais été réussie, et qui emmène les personnages "sur un nouveau continent" où ils "découvrent une ville étrange, des dieux inconnus et un terrible ennemi..."

Fairy Tail: 100 Years Quest adapté en anime

Une suite aussi épique et fun que Fairy Tail qui, à l'instar de sa grande soeur, aura bientôt le droit à sa propre adaptation en anime. La nouvelle a été confirmée ce week end, une série devrait débarquer d'ici 2022 sur nos écrans. Malheureusement, si cette annonce a déjà de quoi réjouir tous les fans, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus à son sujet.

Pour l'heure, on ne sait toujours pas quel studio a été choisi pour ce projet (pour rappel, l'anime Fairy Tail en avait connu 4 différents entre 2009 et 2019...) et on ne sait pas non plus si les comédiens au doublage seront les mêmes. Rien qu'en France, on a du mal à imaginer Natsu sans la voix d'Arnaud Laurent.

Seule certitude, la production de cet anime est déjà lancée en coulisses, en attestent un premier teaser (voir dans notre diaporama) et la joie de Atsuo Ueda. Sur son compte Twitter, le mangaka n'a en effet pas hésité à partager un dessin inédit afin de célébrer cette grande nouvelle.