Fabienne Carat enceinte : l'actrice s'affiche topless et dévoile son baby bump sur Instagram

L'actrice se confie sur son hypersensibilité

A cette occasion, l'actrice que l'on retrouvera prochainement au casting du dernier épisode de Section de recherches s'est également confiée sur son hypersensibilité et son expérience auprès des autres ces derniers mois. Et à en croire ses propos, cela n'a pas toujours été simple à gérer au quotidien.

"Comme j'ai détesté, quand on m'a parlé de mes rares états d'âme, même éventuels, sous prétexte que j'étais enceinte..., a-t-elle confié. J'ai toujours eu mes sens et mes émotions exacerbés, alors ce n'est pas grave, fière et têtue, j'attendrai pour pleurer, j'attendrai pour aimer... Je fais et je ferai toujours de ma sensibilité extrême un don, un atout et mon instinct." Puis, Fabienne Carat a par la suite ajouté, "Oui, j'ai affronté, oui j'ai essayé de vivre ces derniers mois avec dignité et simplicité et surtout j'ai gardé le sourire car il n'y a que ça qui restera, qui jalonnera et fera vibrer ma vie."

Oui, comme le reflète son sourire présent sur cette magnifique photo, l'actrice va très bien et s'avoue heureuse d'être entourée des meilleures personnes possibles, "Merci à vous, merci à la bienveillance, merci à mes amis, mes amours, ma famille, mes anges, mes guides, mes précieux qui me bercent de leur force inconditionnelle."