Fabienne Carat plus amoureuse et heureuse que jamais grâce à son couple avec Alain (Mariés au premier regard), elle savoure

Samia, son personnage dans Plus belle la vie, n'avait peut-être pas la vie sentimentale la plus simple du Mistral, mais heureusement pour Fabienne Carat, la réalité est loin d'être aussi chaotique que la fiction. Ce mercredi 24 août 2022, à l'occasion de son quarante-troisième anniversaire, la comédienne a profité d'un post Instagram pour savourer son bonheur auprès de son compagnon.

Fabienne Carat célèbre son couple pour ses 43 ans

"Les plus beaux cadeaux sont ceux que t'offre la vie, avec ceux qui choisissent ton âme et ceux qui se reconnaissent en un regard", a-t-elle notamment écrit dans un post, accompagné d'une très jolie photo qui la met en scène avec sa fille dans les bras et l'homme de son coeur à côté.

Puis, Fabienne Carat - qui a par le passé connu son lot de déceptions amoureuses, l'a ensuite ajouté avec philosophie : "Parfois, le destin se joue de nous, le bonheur arrive puis repart puis revient... encore plus grand et quand on ne l'attend plus." "En tous cas, il arrive au bon moment, au meilleur, quand on est enfin prêt à l'accueillir", a-t-elle conclu.

Une leçon d'espoir pour tous les célibataires de France, d'autant plus que la Happy Ending au bout est visiblement plus intense qu'on ne l'imagine. Egalement sur Instagram, son compagnon lui a à son tour fait la plus belle des déclarations : "Merci d'être toi, quel plaisir d'être à tes côtés, tu es une femme exceptionnelle".