Etudes x Wikipédia : des fringues inspirées de l'encyclopédie en ligne

Qui veut s'habiler en Wikipédia ? On ne rigole pas, la marque française Etudes vient de dévoiler une collaboration avec l'encyclopédie en ligne. Des hoodies, des tee-shirts et même des casquettes se parent de noir et blanc et des références au célèbre site internet. De quoi afficher vos connaissances et votre culture web à votre prochaine soirée entre potes, ou à votre prochain date.

Résultat ? Etudes x Wikipédia, une collab de hoodies, chemises (courte et longue), tee-shirts, short et casquettes. Comme à son habitude, la griffe parisienne propose ainsi des pièces entre le streetwear et le tailoring. Niveau prix, il faut tout de même compter entre 75€ et 270€. Ça fait un peu cher pour faire un clin d'oeil à "Wikipédia, l'encyclopédie libre". Des vêtements plein d'humour Mais comment a fait la marque de prêt-à-porter pour créer une collection autour de Wikipédia ? En imaginant des vêtements en noir ou en blanc, où on peut par exemple lire la transcription phonétique et la définition du mot "études", nom de la marque. Vous pouvez aussi découvrir le logo du site sur plusieurs pièces (à savoir un globe terrestre façon puzzle qui n'est pas terminé). Vous y verrez même une capture d'écran d'une page Wiki. Après des collaborations avec le prestigieux journal The New York Times, avec l'équipementier sportif adidas ou encore avec le cinéaste Gus Van Sant, le label continue donc de frapper fort en s'associant à des marques connues de tous. A noter qu'une partie des bénéfices sera reversée à la Wikimedia foundation.