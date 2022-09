Esprits Criminels saison 16 : Reid absent et mort dans le reboot ? La créatrice calme tout le monde

Esprits Criminels de retour (presque) comme avant

Le 19 février 2020, CBS diffusait le dernier épisode de Esprits Criminels au terme de sa saison 15. Enfin ça, c'est ce que l'on pensait à l'époque. Un an seulement après cette conclusion, Paramount+ décidait de relancer la série et c'est donc le 24 novembre 2022 que l'on aura finalement le droit à Criminal Minds : Evolution.

Au programme ici ? Il ne s'agira pas vraiment d'une saison 16, ni d'un reboot total. Et pour cause, si de nouveaux personnages seront introduits à l'écran, quelques visages cultes adorés des fans seront néanmoins présents, que ce soit Paget Brewster (Prentiss), Joe Mantegna (Rossi), A.J. Cook (JJ), Kirsten Vangsness (Garcia), Aisha Tyler (Tara) ou encore Adam Rodriguez (Luke).

Du côté du concept, attendez-vous à une petite évolution puisque les 10 épisodes commandés porteront sur une seule et même affaire. En effet, la team d'enquêteurs partira à la poursuite d'un réseau de tueurs en série qui se sera formé grâce à l'épidémie de Covid-19. Chaque épisode devrait ainsi marquer une chasse à l'homme différente, mais l'intrigue générale se suivra et tous les épisodes auront des allures de pièces d'un puzzle qui s'imbriqueront entre elles.

Deux absences importantes au casting

Ca ne vous aura pas échappé, parmi les retours confirmés au casting, deux absences de taille sont déjà à noter (trois si on inclus Derek de Shemar Moore) : Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) et Matt Simmons (Daniel Henney). De quoi forcément nous étonner au regard de leur importance dans la série d'origine, et nous poser une question : les créateurs ont-ils décidé de tuer les personnages pour faire avancer l'histoire ? On vous rassure, la réponse est non.

Erica Messer (showrunneuse) l'a confié à TVLine, cette situation est uniquement causée par l'agenda des comédiens, "Là, tout le monde a d'autres projets", et n'est pas liée à une ambition des scénaristes : "Les bureaux de Reid et Matt Simmons sont toujours là, avec leurs affaires dessus. Tout comme c'était le cas pour vous malgré une absence de deux ans après la pandémie. (...) Ils ne sont pas partis partis". Une confidence rassurante, et une absence avec laquelle elle et son équipe devraient même jouer à l'écran : "Ils ne sont pas oubliés, et ce qu'ils font/où ils sont, sont un peu un petit mystère. (...) On va jouer avec ça".

Des retours possibles en cours de route ?

Et le point positif, c'est que les réponses au mystère de ces absences pourraient être apportées dès la saison 1. Après avoir rappelé, "Notre espoir est que les personnes de l'équipe avec lesquels on a terminé la série sur CBS puissent revenir et jouer un peu avec nous à un moment donné", Erica Messer a précisé qu'il y avait encore du temps pour permettre cela cette année, "On a commencé à tourner en août et on bouclera en décembre. Donc il y a une petite fenêtre de possible pour nous permettre d'avoir tous nos amis".

Autrement dit, les absences de Reid et Simmons dans Criminal Minds: Evolution pourraient n'être que temporaires. On croise nos doigts.