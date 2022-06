Entrevias : une saison 2 sur Netflix ? On a la réponse !

La saison 1 d'Entrevias est un gros succès sur Netflix. La série espagnole qui suit Irene et son grand-père Tirso est dans le top 10 sur la plateforme de streaming. Et que les fans ses rassurent une saison 2 est déjà prévue ! La suite des épisodes a même déjà été tournée et pourrait arriver très vite. Article garanti SANS spoilers !