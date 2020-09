EnjoyPhoenix annonce la fermeture de sa chaîne EnjoyVlogging

C'est une grande décision qu'a annoncé EnjoyPhoenix le 13 août dernier. La youtubeuse décidait de faire une pause sur sa chaîne principale : "C'est la première fois en dix ans, c'est le truc que je refusais de faire il y a quelques années. Et pourtant c'est nécessaire, parce que j'ai besoin de prendre du recul sur tout ça, sur mes vidéos, sur ce que je propose, sur ce que j'ai envie de proposer et sur comment j'ai envie de le proposer aussi". Un break de courte durée, d'autant qu'elle assurait continuer à faire des vlogs : "C'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose que j'aime et pour moi c'est beaucoup moins anxiogène de faire des blogs que de faire des vidéos sur ma chaîne principale."

EnjoyPhoenix ferme sa chaîne EnjoyVlogging

Pourtant, Marie Lopez a annoncé ce mardi 1er septembre sa décision de fermer sa chaîne secondaire EnjoyVlogging, lancée il y a 8 ans. Dans "La dernière vidéo de cette chaîne", elle explique vouloir fusionner ses deux chaînes, pour subir moins de pression et être heureuse, tout simplement : "Là j'ai juste envie de faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait plaisir et me plait dans la vie". Sa chaîne principale va donc s'élargir : "EnjoyPhoenix va maintenant regrouper tous les sujets de ma vie, que je ne savais plus où mettre, que je m'empêchais de faire parce que je trouvais qu'ils ne rentraient dans aucune des cases que je m'étais mise".

"Ça a été une décision vraiment difficile à prendre, ça fait déjà plus de 2 ans que j'y pense"

Une décision difficile à prendre pour la chérie de Henri PFR, qui y pense pourtant depuis deux ans : "Si je dois être honnête avec vous, c'est pas du tout facile de lâcher cette chaîne YouTube. Pour moi c'est un pincement au coeur évident parce que cette chaîne regroupe énormément de mes souvenirs et des moments de vie. Mais je crois que c'est nécessaire pour aller de l'avant. Ça a été une décision vraiment difficile à prendre, ça fait déjà plus de 2 ans que j'y pense". Que les fans se rassurent : les vidéos de la chaîne EnjoyVlogging restent disponibles.