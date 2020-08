EnjoyPhoenix fait une pause sur Youtube : "j'ai besoin de prendre du recul sur mes vidéos"

C'est une annonce des plus importantes que vient de faire EnjoyPhoenix ce jeudi 13 août 2020 en story Instagram. Active depuis 10 ans maintenant sur Youtube, Marie Lopez a pris une décision qu'elle n'avait encore jamais prise jusque là : elle a décidé de faire une pause. "Je suis en train de ne plus pouvoir tenir", commence-t-elle. "C'est la première fois en dix ans, c'est le truc que je refusais de faire il y a quelques années. Et pourtant c'est nécessaire, parce que j'ai besoin de prendre du recul sur tout ça, sur mes vidéos, sur ce que je propose, sur ce que j'ai envie de proposer et sur comment j'ai envie de le proposer aussi".

EnjoyPhoenix a besoin de faire une pause sur Youtube

Un break qui devrait être de courte durée : "La pause va surtout s'effectuer sur ma chaîne principale, EnjoyPhoenix. Je reprendrai les vidéos en septembre. Je me laisse toute la fin du mois d'août tranquille pour me poser et réfléchir. Si ce n'est pas suffisant, alors je continuerais à prendre une pause en septembre". Que les fans se rassurent, elle va continuer à faire des vlogs : "C'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose que j'aime et pour moi c'est beaucoup moins anxiogène de faire des blogs que de faire des vidéos sur ma chaîne principale."

"Je me sens perdue et déphasée"

Une pause dont celle qui vient d'emménager en Belgique avec son petit ami Henri PFR a plus que jamais besoin en ce moment : "A titre perso, je ne suis pas satisfaite du contenu que je propose sur ma chaîne principale. Ça ne me correspond pas, ça ne me plaît pas. Je me sens perdue et déphasée. J'aimerais juste me réaligner pour pouvoir vous proposer du contenu qui a vraiment de l'importance pour moi". En plus de ses vlogs, la youtubeuse continuera à poster sur les réseaux sociaux, où elle restera très active.