Enjoyphoenix se confie sur son succès : "L'argent m'a apporté autant de bonheur que de tristesse"

L'argent ne fait pas le bonheur et ça, Enjoyphoenix le sait bien. Malgré son succès, la youtubeuse a vécu plusieurs moments difficiles. Elle a par exemple été harcelée en ligne durant très longtemps. Mais son statut d'influenceuse a également eu des conséquences négatives dans sa vie de tous les jours.

"Ça a créé énormément de jalousie et d'incompréhension"

Dans une nouvelle vidéo postée il y a quelques jours sur sa chaîne où elle compte plus de 3,6 millions d'abonnés, Enjoyphoenix s'est confiée comme jamais sur son rapport à l'argent. Elle explique notamment avoir grandi dans une famille modeste qui "avait l'argent pour nous élever mais pas pour avoir des folies H24". Gagner des sous grâce à YouTube a donc été un gros changement pour Marie Lopez qui a, évidemment aidé ses parents dès qu'elle a touché de gros chèques. Mais voir des montants importants arriver n'a pas été qu'une source de soulagement pour la youtubeuse. "Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il se passait, je n'étais pas préparée à gagner de l'argent." confie-t-elle.

"J'ai perdu beaucoup de gens autour de moi"

Cet argent a aussi eu des impacts négatifs dans sa famille et chez ses proches. Enjoyphoenix explique : "Ça a créé énormément de jalousie, d'incompréhension et à cause de ça, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi, j'ai fait des rencontres pas très chouettes. Beaucoup de gens se sont rapprochés de moi pour cet argent, pour la notoriété." Une situation qui a été compliquée à vivre : "J'ai beaucoup souffert à cause de ça, de la manipulation des gens et j'ai eu beaucoup de disputes avec des gens de ma famille à cause de l'argent." Et de conclure : "L'argent m'a apporté autant de bonheur que de tristesse, autant de joie que de malheur, autant de joies que de désillusions." Découvrez sa vidéo dans notre diaporama.