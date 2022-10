En se servant de son métier de policier, ce serial killer a tué plus de 80 femmes, à la hache, au marteau et même au tournevis

Mikhaïl Popkov était policier le jour et serial killer la nuit

Parmi les tueurs les plus célèbres, il y a Mikhaïl Popkov, surnommé "le maniaque d'Angarsk" ou encore le "loup garou". Il était policier le jour et serial killer la nuit. Le meurtrier a tué plus de 80 femmes à Angarsk, en Sibérie, une ancienne ville prison sous Staline. Parmi les plus de 80 personnes qui sont mortes, que des femmes, à une exception près : il a tué 1 homme qui était un collègue policier.

Son mode opératoire ? Mikhaïl Popkov invitait des femmes dans sa voiture, y compris dans sa voiture de police. Il les violait et les tuait à la hache, au marteau, et même au tournevis. Ses victimes étaient âgées entre 16 et 40 ans. Deux femmes qu'il a attaquées ont survécu à ses agressions. Et pour justifier l'impensable, l'horreur, le tueur en série se décrivait comme un "nettoyeur" qui purgeait sa ville des prostituées.

La première victime de Mikhaïl Popkov qui a été découverte était une jeune mère de famille, disparue la veille après une soirée entre amis. Son corps avait été retrouvé en 1992, dénudé. Elle avait été frappée à la tête et mutilée. Puis, plusieurs femmes disparaissent dans les alentours et sont retrouvées mortes le long de la M53 (une voie rapide), dans les bois ou jetées dans des cimetières.

Arrêté en 2012, il est en prison à vie

Après 20 ans de meurtres, Mikhaïl Popkov est enfin arrêté en 2012 grâce à l'arrivée de l'ADN dans les enquêtes en Sibérie. Il a été condamné en 2015 à la prison à vie pour les meurtres de 22 femmes, puis en 2018 pour 56 meurtres supplémentaires. Et en 2021, le tribunal d'Angarsk l'a reconnu coupable d'autres meurtres commis en 1995, que le tueur a révélé lui-même en 2020.

Mikhaïl Popkov serait toujours vivant et enfermé en prison. Il purge sa peine dans un pénitencier surnommé le "Dauphin noir", près de la frontière du Kazakhstan.