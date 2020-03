En pleine épidémie de Coronavirus, Benjamin Samat fait polémique avec une pub pour des masques

Après la Chine et les pays d'Asie, le Coronavirus se répand dans le monde entier. L'Italie a été le premier pays d'Europe fortement touché, suivi de la France. Quatre personnes sont décédées et plus de 200 cas ont été enregistrés depuis la semaine dernière dans notre pays. Les premières conséquences de l'épidémie se font sentir avec l'annulation d'événements sportifs et de concerts mais aussi avec un début de pénurie. Si certains Français inquiets sont allés faire des stocks au supermarché, d'autres se sont rués vers les pharmacies pour acheter du gel hydroalcoolique ou bien des masques, désormais en rupture de stock.

Cette pub de Benjamin Samat énerve

Et justement, c'est à ce sujet que Benjamin Samat, actuellement dans Les Marseillais aux Caraïbes, fait polémique. Sur Snapchat, le candidat de télé-réalité a fait part de son inquiétude face à l'épidémie... et fait de la pub pour un site vendant des masques. "Je ne sors plus de chez moi, je ne mets plus un pied dehors. (...) Ça devient archi chaud. (...) Go commander un masque ! Un collègue à moi m'a envoyé un site. En plus, il tue le masque ! Je vais en commander une dizaine." lâchait-il dans la vidéo, incitant ses followers à faire de même.

Benjamin Samat précise qu'il y a pas de code promo disponible mais cela n'empêche pas les internautes de penser qu'il s'agit en fait d'un post sponso. Sachant qu'un post sponsorisé peut rapporter très gros aux influenceurs, cette "publicité" ne passe pas.