En Famille : une saison 10 prévue pour 2021 ? M6 a fait son choix

Après nous avoir fait rire tout l'été, les personnages de En Famille ont une nouvelle fois cédé leur place aux héros de Scènes de Ménages sur M6. Heureusement, d'après les informations d'Allociné, la famille Le Kervelec ne semble pas près de quitter définitivement nos écrans. Au contraire, elle préparerait déjà son grand retour.

En famille de retour en 2021

On a encore pu le constater ce mardi 1er septembre à travers un nouveau prime exceptionnel, M6 apprécie toujours autant la comédie. Aussi, la chaîne compterait sur elle pour le futur et aurait déjà commandé une saison 10. Et sans surprise, c'est désormais le cas chaque année, sa diffusion serait programmée pour l'été prochain.

Mais ce n'est pas tout, M6 - visiblement satisfaite des audiences de la série, aurait également planifié deux primes supplémentaires en 2021. Par conséquent, ce sont quatre épisodes de 52 minutes qui devraient dans le même temps être tournés dans les mois à venir. Bien évidemment, aucun détail sur les nouvelles intrigues n'ont encore fuité, mais ce renouvellement nous laisse une nouvelle fois espérer un retour de Tarek Boudali (Kader) à l'écran.

Une chose est sûre, ce n'est pas en 2021 qu'Axel Huet (Antoine) et Benoît Moret (Sébastien) pourront enfin se lancer dans une nouvelle vie.