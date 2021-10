Emma Watson enceinte ? Son retour après 2 ans d'absence interroge ses fans

Après deux ans d'absence, Emma Watson est de retour

Habituellement, le dimanche est déprimant : il fait jamais très beau, il n'y a rien à la télé, on a cramé une partie de la journée à dormir afin de rattraper les dégâts de la soirée de la veille et surtout, le lendemain c'est le lundi. Pourtant, ce 17 octobre 2021 était l'un des plus beaux dimanches de l'année. La raison ? Emma Watson en a profité pour fouler le tapis vert de l'événement écologique The Earthshot Prize: Repairing Our Planet organisé à Londres (Angleterre).

Un heureux tremblement de terre dans le monde des people, puisque l'ex-star de Harry Potter n'était plus apparue officiellement devant les photographes depuis plus de deux ans. Aussi, pour fêter ce grand retour, la comédienne a sorti le grand jeu avec un style vestimentaire et capillaire incroyable qui mérite tous les superlatifs du monde. Clairement, le dictionnaire ne possède pas assez de mots pour décrire à quel point Emma Watson était sublime hier soir. Est-on secrètement amoureux à la rédac ? C'est possible.

Emma Watson enceinte ?

Toutefois, après avoir retrouvé une raison de sourire grâce à l'actrice, le public s'est également rapidement interrogé sur sa robe. La raison ? Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, celle-ci - qui a été conçue à l'aide de 10 autres robes, était étrangement ample au niveau du ventre. Un simple détail ? Peut-être que oui, peut-être que non...

Souvenez-vous, Emma Watson s'était retrouvée au centre de rumeurs de grossesse il y a de cela quelques mois. Selon certaines personnes, l'actuelle pause dans sa carrière serait en effet causée par son envie de fonder une famille. Une rumeur qu'elle avait finalement démentie en mai dernier, mais qui vient donc d'être relancée à la suite de cette première sortie.

Oui, tandis que Rupert Grint est récemment devenu papa, nombreux sont ses fans aujourd'hui à parier sur le fait que l'actrice serait secrètement enceinte. A ce jour la pote de Tom Felton n'a pas souhaité réagir à de tels commentaires, mais il ne fait aucun doute que ses prochaines sorties seront épiées.