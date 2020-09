Emma Stone mariée en secret à Dave McCary... et enceinte ? Les bagues qui sèment le doute 💍

Tout comme celle de Channing Tatum et Jenna Dewan, Chris Pratt et Anna Faris, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ou encore Cardi B et Offset, la rupture d'Emma Stone et Andrew Garfield, en 2015, a choqué un grand nombre de personnes. Certains fans espèrent les voir se remettre en couple depuis, mais malheureusement pour eux, ça ne risque pas d'arriver (pour le moment).

Emma Stone mariée à Dave McCary...

Tout simplement parce que Emma Stone est en couple et fiancée à Dave McCary, mais ce n'est pas tout. Le membre du Saturday Night Live et l'actrice se seraient mariés dans le plus grand des secrets.

La rumeur a commencé lorsqu'ils ont été aperçus portant tous les deux un anneau en or, ressemblant à une alliance, à l'annulaire gauche, lors d'une sortie en amoureux dans les rues de Los Angeles. Le site Aceshowbiz a partagé les photos prises par les paparazzi et effectivement, on dirait bien que Dave McCary et Emma Stone se sont dit oui en toute intimité : le couple n'a pas encore réagi.

... et enceinte de son premier enfant ?

Le magazine InTouch Weekly a lui aussi dévoilé les photos, prises le 11 septembre 2020, en affirmant que la star de La La Land serait enceinte de son premier enfant. Emma Stone semble en effet afficher un petit baby bump sur les clichés, mais rien n'affirme qu'elle attend réellement un bébé avec Dave McCary. Affaire à suivre !