Eminem : sa fille Hailie dévoile son boyfriend Evan McClintock, les internautes le clashent

Sur les deux photos que Hailie a publié, les followers peuvent voir la fille d'Eminem en compagnie de son chéri, tous deux assis dans un diner américain. Sur la première image, ils sont collés l'un à l'autre et sur la deuxième photo ils se tiennent par la main en se regardant amoureusement. Mais ce qui a marqué les internautes, c'est le visage du petit ami.

Le copain d'Hailie se fait tacler

Sauf que les abonnés de la fille du rappeur n'ont pas retenu l'amour qui se dégage de ces deux clichés. C'est surtout la barbe et le menton d'Evan qui les a surpris. Ils se sont beaucoup moqués de lui dans les commentaires, trouvant qu'il est moins beau qu'Hailie. Ils ont notamment déclaré en le clashant : "Ce mec a un énorme menton. Personne d'autre n'a remarqué ?", "Justin Timberlake a une drôle de barbe cette année", "Son menton est ridicule", "Ce mec est rasé comme dans les années 1970", "Son style... Comment ton père te laisse sortir avec un gars qui a une moustache et un menton comme ça ?" et "Je peux totalement imaginer Eminem écrire un couplet sur combien la pilosité faciale de ce mec est horrible".