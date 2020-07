Ellen Pompeo, Morgan Freeman... Les stars US s'engagent pour le port du masque

"Amérique, mets ton masque !". Plusieurs stars américaines dont Ellen Pompeo, Morgan Freeman, Robert De Niro, Jamie Foxx ou Anthony Mackie ont prêté leurs voix à une campagne intitulée "Mask Up America", lancée par le gouverneur de New York Andrew Cuomo. Le but : inciter les citoyens à porter un masque, alors que la pandémie de coronavirus s'accélère.