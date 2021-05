Ellen DeGeneres : l'amie des stars annonce la fin prochaine de son talk-show culte

En 2022 après 19 saisons, le Ellen DeGeneres Show, souvent simplement appelé Ellen, prendra fin. Vous avez forcément déjà vu des images de ce talk-show culte présent à l'antenne de NBC depuis 2003 comme par exemple les sketchs avec Adele ou Julia Roberts ou bien les interviews des nombreuses célébrités qui sont venues se confier à elle. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et l'animatrice a pris une décision après déjà plus de 3000 épisodes.

Ellen DeGeneres explique les raisons de la fin de son talk-show

Comme le dévoile The Hollywood Reporter ainsi que de nombreux médias américains, Ellen DeGeneres a décidé de raccrocher, après bientôt 19 ans de bons et loyaux services. La star a annoncé à son équipe la fin de l'émission ce mardi 11 mai mais ils ont encore le temps de voir venir : le dernier épisode sera diffusé en 2022. Dans une interview donnée au site, Ellen DeGeneres explique qu'elle a déjà failli raccrocher le micro en 2018 lors de la saison 16 mais que la chaîne l'a convaincue de signer pour trois saisons supplémentaires et donc pour pousser jusqu'à la saison 19. "Je savais que ce serait ma dernière. Ça a toujours été dans les plans. Beaucoup de gens m'ont dit quand j'ai signé : 'Tu sais, ça fait 19, tu ne veux pas aller à 20 ? C'est bon chiffre.' Mais 19, ça l'est aussi !" a-t-elle déclaré.

Quant à la raison de cette fin ? "Je suis une personne créative et quand on est une personne créative, on a besoin d'être stimulé (...) J'ai besoin d'une chose qui me stimule et même si l'émission est très drôle, ce n'est plus un challenge. J'ai besoin de quelque chose de nouveau" a-t-il confié, toujours à The Hollywood Reporter.

Une saison 18 sur fond de polémique

Si Ellen DeGeneres est toujours à l'antenne et le restera encore pour un an, cette saison 18 n'a pas été sans polémique. En juillet 2020, Buzzfeed publiait un long article détaillant des accusations d'un environnement de travail toxique dans les coulisses du Ellen DeGeneres Show. Sous couvert d'anonymat, d'anciens employés ont accusé des producteurs de harcèlement ainsi que de racisme. Une enquête avait été menée et plusieurs producteurs avaient été virés. Ellen DeGeneres, elle, a assuré ne pas avoir été au courant de ces actes.