Dynastie : les personnages dans le remake VS dans la série originale

Lancée aux Etats-Unis en 2017, Dynastie en est déjà à sa saison 3 sur la CW ! Si Netflix a diffusé les deux premières saisons en US+24, ce n'est désormais plus le cas : il faudra attendre la fin de la troisième saison aux USA pour pouvoir la découvrir en France. Si le show vous manque, on a deux nouvelles : d'abord la série est officiellement renouvelée pour une saison 4. Ensuite ? La série débarque à la télé en France sur Téva, qui diffuse la saison 1 dès ce dimanche. L'occasion de voir - ou revoir - les aventures mouvementées de la famille Carrington. Mais les personnages de ce remake ressemblent-ils à ceux de la série originale ?

Des changements de visage au programme de Dynastie

On prend les mêmes (ou presque) et on recommence ! Pour son reboot, Dynastie remet au goût du jour les personnages que nos parents avaient pu découvrir dans le soap-opera culte des années 80. Plutôt que d'opter pour une suite comme avec le reboot de Dallas, la version de la CW met en scène les mêmes personnages avec encore plus de drama et de diversité. Si certains noms changent comme Krystle qui devient Cristal, le personnage de Sammy Jo change carrément de sexe dans cette version 2017.

Mais surtout, les bouleversements de casting sont au programme de ce reboot de Dynastie. En effet, en trois saisons diffusées, Cristal a changé trois fois de visages et Alexis a aussi été interprétée par trois actrices différentes. Oui, oui, rien que ça !

Blake Carrington

John Forsythe / Grant Show