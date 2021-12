Dylan Minnette : que devient l'interprète de Clay Jensen dans 13 Reasons Why ?

Toujours in love

Côté vie privée, tout va aussi très bien pour Dylan Minnette ! Eh oui, l'acteur est toujours en couple avec la musicienne Lydia Night. Ils sont ensemble depuis 2018 et, pour l'anniversaire de sa chérie, Dylan Minnette avait posté une belle déclaration sur Instagram. "C'est ma personne favorite au monde. C'est la personne la plus forte, la plus compatissante, la plus inspirante et la plus aimante que je connaisse et elle m'aide à traverser la vie avec facilité et assurance. Rien ne serait pareil sans elle" avait-il posté.