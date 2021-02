DOTA - Dragon's Blood : le jeu vidéo devient une série d'animation sur Netflix, premières images

DOTA : Dragon's Blood, du jeu vidéo à la série

Netflix continue son exploration du monde de l'animation. Et il faut croire que son expérience auprès des anime a beaucoup inspiré ses talents maison. Alors que la plateforme de streaming nous a déjà offert de nombreuses séries typiquement américaines (Paradise Police, Désenchantée, Bojack Horseman), elle semble avoir avoir cette fois-ci amplement pioché dans le savoir faire Japonais pour DOTA : Dragon's Blood, sa nouvelle création originale.

Alors que cette série animée - attendue le 25 mars, sera adaptée de la célèbre franchise de jeux vidéo produite par Valve, les graphismes et la mise en scène dévoilés dans une première bande-annonce (voir dans notre diaporama) nous ramènent clairement à ce qui se fait de mieux en Asie. Oui, on ne sait pas pour vous, mais sur ces images on ne peut s'empêcher d'y déceler une petite vibe L'Attaque des Titans dans ses décors, costumes et visages.

Une création originale prometteuse

Un point positif qui nous intrigue énormément, d'autant plus que cette série américaine signée Ashely Edward Miller (scénariste de Thor et X-Men le commencement), a tout pour nous offrir quelque chose d'épique. Au programme ici ? L'histoire suivra Davion, un chevalier dragon réputé qui n'a qu'un seul objectif, supprimer ces créatures de la face du monde. Sur son chemin, il va faire la rencontre de Eldwurm, un puissant ancien, et de Mirana, une princesse guidée par sa propre mission.

Pour l'anecdote, l'animation de la saison 1 de DOTA - qui sera composée de 8 épisodes, a été confiée à Studio Mir à qui l'on doit notamment La légende de Korra et qui sera également en charge du film d'animation The Witcher !