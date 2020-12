Dorian (Koh Lanta 2020) se fait raser la tête après un pari : "Vivement que ça repousse"

Dorian tient parole et se fait raser la tête

Eliminé en même temps que Lola après l'épreuve d'orientation dans Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres sur TF1, Dorian a radicalement changé. Après la finale de l'émission présentée par Denis Brogniart, ce vendredi 4 décembre 2020 sur TF1, l'aventurier s'est fait raser la tête dans les loges. En effet, il a même posté une vidéo sur son compte Instagram pour montrer son avant-après en dévoilant comment s'est dérouler ce changement de coupe.

"Un pari est un pari, tout le monde s'est fait un plaisir de mettre la main à la pâte pour me raser la tête" a-t-il expliqué en légende, lui qui avait parié qu'il se ferait raser la tête s'il atteignait les 100 000 abonnés sur Instagram. Dorian, qui va être papa, a dépassé ce cap, avec plus de 145 000 abonnés. L'aventurier de Koh Lanta 2020 a donc tenu parole en se faisant raser le crâne par par Denis Brogniart, les finalistes de l'épreuve des poteaux Brice et Loïc, et d'autres aventuriers de cette saison. Mais le candidat a précisé ne pas trop kiffer le pari et avoir hâte que ses cheveux repoussent : "Vivement que ça repousse".