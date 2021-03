Doctor Who : une actrice de couleur pour remplacer Jodie Whittaker (Thirteen) ?

Qui pour remplacer Jodie Whittaker ?

Ce n'est pas encore officielle, mais la saison 13 de Doctor Who devrait être la dernière portée par Jodie Whittaker (Thirteen). De fait, une question est déjà sur toutes les lèvres du côté des fans et de la presse : qui sera choisi pour lui succéder dans le rôle du Time Lord/Lady ?

Alors que les sites de paris misent aujourd'hui sur le casting de Kris Marshall (Meurtres au paradis) pour incarner ce célèbre personnage, Mandip Gill - l'actuelle interprète de Yasmin, espère voir les producteurs de la série anglaise se montrer plus courageux dans leur choix.

Mandip Gill milite pour une femme de couleur

Interrogée sur BBC Radio 4 sur l'envie de l'acteur Sylvester McCoy (ex-interprète du Doctor) de voir une femme de couleur porter la suite de Doctor Who, Mandip Gill s'est montrée la première favorable à cette idée, "Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin pour ça [sous-entendu, c'est encore trop tôt pour y penser], mais il y a définitivement de la place pour un tel changement."

Mieux, la comédienne l'a ensuite précisé, une telle évolution pourrait même se mettre en place plus rapidement qu'on ne le pense, "Honnêtement, je pense que la BBC et l'équipe de Doctor Who sont vraiment ouverts à ça et s'y dirigent !"

Pour rappel, les créateurs de Doctor Who ont en réalité déjà franchi le pas à ce sujet. Souvenez-vous, lors de la saison 12, c'est l'actrice noire Jo Martin qui a été présentée comme une version future du personnage. Néanmoins, son rang du côté de ses régénérations n'a encore jamais été officialisé. Aussi, cette version peut tout aussi bien être la 14ème comme la 21ème. A suivre.