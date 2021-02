Doctor Who saison 13 : Billie Piper (Rose) de retour pour remplacer Jodie Whittaker ?

C'est Billie Piper qui a eu le privilège d'incarner la toute première compagnonne du Time Lord lors du reboot de Doctor Who en 2005. Durant 2 saisons pleines (+ quelques caméos ensuite), la comédienne a ainsi passionné et fait vibrer le coeur des fans avec son rôle de Rose. Un personnage qui continue encore aujourd'hui d'être cité parmi les favoris du public, ce qui ne suffit malheureusement pas à la motiver à retrouver la série.

Billie Piper de retour dans Doctor Who ?

Tandis que la future saison 13 sera marquée par les absences de Bradley Walsh (Graham) et Tosin Cole (Ryan) et que Jodie Whittaker devrait quitter la série au terme de celle-ci, The Guardian a souhaité savoir si l'actrice serait partante à l'idée de replonger dans cet univers en incarnant cette fois-ci le rôle principal lors de la saison 14. Sa réponse ? "Non, je ne voudrais pas repartir dedans".

Rassurez-vous, Billie Piper est toujours aussi admirative de la série de la BBC et de ce personnage emblématique, "C'est un excellent rôle". Néanmoins, elle l'a précisé, elle ne se sent pas prête à revivre une telle aventure aujourd'hui, "Vous êtes éloignés de vos enfants pendant si longtemps. J'ai eu comme expérience d'être au Pays de Galles pendant 9 mois entiers. Et c'est un travail qui domine votre vie privée. C'est un programme très familial, donc vous n'y échappez jamais nul part. Il vous rend extrêmement célèbre".

Une mauvaise nouvelle pour les fans, mais une bonne pour Whoopi Goldberg qui rêve d'incarner ce rôle depuis des années !