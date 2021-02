Docbae faux docteur ? Il a usurpé l'identité d'un italien pendant plus d'1 an, la victime réagit

Docbae serait un faux médecin... et ce ne sont pas ses photos

L'identité de Sananas avait été volée, des fans de Billie Eilish s'étaient fait passer pour elle... Mais les stars ne sont pas les seules victimes d'usurpation d'identité. Sur Twitter et sur Instagram, "Docbae" était un médecin souvent sollicité par les internautes quand ils avaient un problème de santé, une question sur un médicament ou encore quand un interne avait besoin de renseignements. Sauf que derrière ce docteur se cache un internaute qui a usurpé l'identité d'un Italien pendant plus d'un an sur les réseaux. Pas certain donc que l'homme était réellement médecin. Quant à ses photos, ce n'était pas lui mais un autre.

Et c'est d'ailleurs en dénonçant un internaute qui aurait mis "sa" photo sur un site de rencontres qu'il a été balancé. "Venant de quelqu'un qui usurpe lui-même l'identité de quelqu'un d'autre depuis plus d'un an, c'est un peu culotté non ?" a ainsi tweeté @matmu_t, interne en psychiatrie. Elle et @lilyaee_, interne en pneumologie, ont mené révélé sur Twitter et Instagram la vérité : Docbae se fiche des internautes depuis plus d'un an, il n'est pas l'homme qui apparaît sur les images de son profil et de son feed. Eh oui, c'est un catfish (comme l'émission sur MTV) !