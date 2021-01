Doc (TF1) : la série est-elle tournée dans un vrai hôpital ?

Les séries médicales sont toujours aussi populaires sur TF1. Après avoir programmé Grey's Anatomy, New Amsterdam, Good Doctor et The Resident, la chaîne a dégainé l'un des succès de 2020 en Italie : Doc. Le pitch ? Andrea Fanti, qui est médecin, perd 12 années de souvenirs après avoir été touché par une balle. Une histoire incroyable inspirée de l'histoire vraie de Pierdante Piccioni. Dans le rôle principal, on retrouve Luca Argentero, qui s'est donné à fond pour incarner le médecin.

Vrai hôpital ou décors pour le tournage de Doc ?

Comme beaucoup de séries médicales, le tournage de Doc se déroule principalement dans des studios. L'équipe a en effet posé ses valises à Formello, une ville située près de Rome où se trouvent les studios Lux Vide. Fondés en 1992, ces studios accueillent de nombreux tournages de séries et films italiens. L'hôpital de la série a donc en partie été recréé dans les studios mais certains passages ont aussi été tournés dans un vrai hôpital : l'hôpital universitaire de Rome, le Campus Bio-Medico. Pour certaines séquences d'extérieur, les caméras de la série se sont installés dans une autre ville d'Italie : à Milan. On a pu notamment voir dans la série le quartier d'affaires Citylife.

A savoir que la saison 1 de Doc a été diffusée en deux fois en Italie. Pourquoi ? Car le tournage a dû être interrompu suite à la crise sanitaire liée au coronavirus. L'équipe avait tourné la quasi-totalité de la saison 1 quand l'Italie a été touchée par le virus. Le tournage a donc été mis en pause et a repris en juillet 2020. Les 16 épisodes ont donc été diffusés en deux parties, la première partie entre mars et avril et la seconde entre octobre et novembre.