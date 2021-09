DJ Snake, nouveau son du PSG : même lui ne veut pas que sa musique remplace celle de Phil Collins

Le PSG "a décidé de repenser son univers musical" et de favoriser des artistes franciliens pour l'entrée des joueurs

Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG, s'est confié au Parisien au sujet de ce changement de musique qui agace les supporters. "Ce n'était pas du tout une erreur. Que l'on soit très attaché à ce son, je l'entends et notre volonté n'est pas de l'éliminer de tous nos matchs. Mais pourquoi ne pourrait-on pas avoir le Go West (des Pet Shop Boys) ou le Phil Collins lors de l'arrivée des joueurs pour l'échauffement ? J'ai eu beaucoup de retours très positifs de gens qui ont plutôt apprécié le morceau" a-t-il déclaré.

Désormais, "pour ses rendez-vous à domicile, le PSG a décidé de repenser son univers musical en mettant en lumière les artistes franciliens" prévient le journal. Des chanteurs du Grand Paris seront donc sélectionnés pour l'entrée des joueurs du PSG au Parc des Princes. DJ Snake étant originaire du Val-d'Oise, c'est pour ça qu'il a été choisi. "On est très fiers et tout le monde devrait se réjouir qu'une personnalité comme lui s'intéresse à ce projet" a précisé Fabien Allègre.

"On peut ne pas être d'accord mais on échange. Et on fera des réglages. Si on s'aperçoit que ça ne prend pas du tout pour une raison X ou Y, on refera" a-t-il cependant précisé, voyant la polémique prendre de l'ampleur. "Mais n'empêchons pas le club de poursuivre sa route, sans renier son passé" a-t-il ajouté.